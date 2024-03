Tiina Tambaum ⟩ Noored ja vanad vallas ühe laua taga

Teadlased nimetavad seda kogukonnas osalemise paradoksiks. Noored ja vanad on need, kes veedavad kõige suurema osa ajast kodupiirkonnas, aga arvamust küsitakse nende käest kõige vähem. Seda, et vanemad inimesed ennast valimistel kandidaadiks ei sea, võib pidada isegi ootuspäraseks. Sotsio-emotsionaalse valiku teooria järgi eelistab inimene vanuse kasvades järjest enam neid tegevusi, mis toovad kaasa vahetuid positiivseid emotsioone, ja hoidub tegevustest, mis tõenäoliselt tekitavad pingeid ja negatiivseid tundeid. Valimistel osalemine ning vaidlused volikogus positiivsusest just ei pakata.