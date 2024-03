Raul Eamets ⟩ Pensionäride topeltmaksustamine

Alustame asja poliitilisest poolest. Tegelikult ma ei saa aru, miks Reformierakond nii teeb. Nende toetus on madalseisus ja küsitluste järgi on nende toetus kõige suurem just eakate seas. Praegu tundub, et oma valijatelt tõmmatakse lihtsalt tool istumise alt ära. Eeldan, et Reformierakonna toetajad pensionäride seas saavadki keskmist või sellest kõrgemat pensioni ja nüüd karistatakse neid selle eest. Seda enam, et enne valimisi lubati valijale selge pilguga silma vaadates, et keskmist vanaduspensioni ei hakata maksustama, ning see oli fikseeritud ka koalitsioonikokkuleppes, mis mõjutab meie igapäevaelu rohkemgi kui põhiseadus. Maksustamisest saadav täiendav tulu on eeldatavasti 25 miljonit eurot, mis on väga väike summa 17 miljardi suuruse eelarve juures. Igaks juhuks mainin, et see on 0,15 protsenti eelarvest. Ikka kõva kokkuhoid, aga las ta jääb.