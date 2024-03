Juhtkiri ⟩ Halva mängu esimesed plussid

Seadus on selle koha pealt selge: niisuguseid tehinguid oma lähedastega teha ei tohi ja tõenäoliselt jääb Laanet süüdi väärteos.

Hämmastaval kombel ei paistnud justiitsminister, kes asjasse puutuva seadusemuudatuse vastuvõtmise ajal kuulus riigikogu õiguskomisjoni, oma eksimusest ise aru saavat, kui Eesti Ekspressi ajakirjanikud talt selle kohta küsisid. Täiendav küsimus on muidugi see, kus olid kõik need aastad nende silmad, kes eluasemekulude hüvitamise heaks pidid kiitma.

Selle kahetsusväärse loo juures on hea vähemalt Laaneti kiire tagasiastumine. See on märk sellest, et poliitiline kultuur pole meil Eestis siiski päris lootusetult hukas, kuigi see vahel nii tundub.

Mõnigi inimene on küsinud, miks tuli Laaneti üüritud korteriga seonduv välja just praegu, kui on avalikuks tulnud teravad vastuolud tema ja peaprokurör Andres Parmase vahel. Olukord, kus justiitsminister ja peaprokurör peavad ajakirjanduse vahendusel sõnasõda, on pehmelt öeldes omapärane.

