Aastaid on meile üritatud kaela määrida müüti, justkui oleks olemas miskisugune liberaalne lääne demokraatia ning siis justkui veelgi õigem vene demokraatia ja selle eripära. Tegelikult teame me täpselt, et Venemaal likvideeriti demokraatia uuesti 21. sajandi esimesel aastakümnel ja kõik edasine on olnud avalik maskeraad. Ja ka seda, et valimised Putini võimu ei lõpeta.