Hannes Nagel ⟩ Praha õpetab elanikkonnakaitset arendama

Maa-aluses Prahas on küllaldaselt Ochranný Systém Metra (OSM) nimelise kaitsesüsteemi objekte, mis kannavad standardselt koodnimesid nagu objekt K-111 ehk Klárov,1 mis oli pikka aega salajane. Tegemist on nimelt Praha metroo esimene jaamaga. Vaatamata sellele, et sealgi on eskalaatorid, et toimida tavalise jaamana, ei hakanud see kunagi tööle.