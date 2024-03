Me elame kristlikus kultuuriruumis, ent väga paljud enam ei teagi, mida kristlus tegelikult endast kujutab. Et seda teada saada, peab inimene meie maal ise otsima endale asjatundlikud õpetajad. Et endale ise õpetajaid otsima hakata, peab inimene taipama, et tal on õpetust vaja. Kuna meie kool (enamasti) ei anna lapsele eelteadmisi religiooni kohta, siis on ka meie mõistes haritud inimesel sageli raske taibata, et ta usuõpetust vajab.