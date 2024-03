Merle Maigre ⟩ Ukrainat aidates õpime ka ise: 5 õppetundi digiriigile

Digikoostöös võib eristada kahte etappi. Esimeses etapis oli digikoostöö veduriks e-riigi akadeemia, kes on alates 2012. aastast mitme rahastaja toel ja Eesti ettevõtete kaasabil aktiivselt panustanud Ukraina digivalitsemise arengusse. Enam kui kümme projekti kogumahuga 51 miljonit eurot on loonud paljuski tähenduse ja olemuse sellele, mida nüüd nimetatakse Ukraina digiriigiks. Tegevuste tulemusena on käivitunud andmete jagamine, digitaalse identiteedi arendamine, digiteenuste loomine ja parandatud küberturvalisust.

Suurte läbimurrete tegemiseks on vaja poliitilist tahet ja haldussuutlikkust. See tekkis Ukrainas alates president Zelenskõi võimuletulekust 2019. aastal. Nelja-viie aastaga on Ukraina digiriigi võimekus hüppeliselt kasvanud. Paljude avalike teenuste loomisel on lähtunud Eesti kogemusest. Suurt rolli selles on mänginud praeguse Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri Mõhhailo Fedorovi Eesti külastus umbes viis aastat tagasi, kus ta sai kõvasti innustust ja inspiratsiooni Ukraina e-riigi arendamiseks.