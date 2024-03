MART HELME ⟩ Kes ajab Eestis radikaalset poliitikat?

Postimees on 15. 03. 2024 avaldanud Raimond Kaljulaidi ohtrasõnalise panegüürika (pidulik ülistuskõne - toim.) praeguse valitsuse aadressil. Iseenesest ei vääriks see kirjatükk oma kulunud seisukohtade ülekordamisega tähelepanu, kui selle lõpus poleks lauset, mis väidab, et EKRE olla radikaliseerunud, kirjutab EKRE aseesimees Mart Helme.