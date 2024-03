JUHTKIRI ⟩ Anekdootlik eeskuju

Muidugi võib võtta seisukoha, et meid ei huvita need laenud. Eestil on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega endiselt kõige väiksem laenukoormus, mis on suhtena SKTsse neli korda Euroopa Liidu keskmisest väiksem. Samas kasvab meie laenukoormus kõige kiiremini ja kui me samamoodi jätkame, siis pole kahtlust, et ühel päeval jõuame teistele järele.