Valitsuskoalitsioon on aasta jooksul süstemaatiliselt jõustanud valetavat poliitikat. Ellu viiakse asju, mida enne valimisi eitati. Just selle pinnalt on Eesti ühiskonnas kerkinud esile usalduskriis, mis võimendab veelgi rasketest oludest tulenevat ebakindlust.