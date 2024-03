Hendrik Alla ⟩ Moraalne kimbatus: aga mida teeks minu asemel Tartu Uus Teater?

Läinud nädalal näitas Tartu Uus Teater, et me (või noh, praegusel juhul nemad) on võimelised enamaks. Kui selgus, et nende uue lavastuse «Ants, Ants, Ants» inspiratsiooniallikas Ants Laidam oli eraelus vastik sadist, võttis teater ilma aega viitmata ja keerutamata lavastuse mängukavast maha.