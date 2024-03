MART RAUDSAAR ⟩ Venemaalaste käsi on tõmbunud rusikaks: revolutsioon tuleb

Arutasime ühe sõbraga kaks nädalat tagasi peale Aleksei Navalnõi surma olukorda Venemaal. Ilmselt nõnda, nagu paljud seda praegu teevad, kuid erinevalt paljudest on sõber õppinud Leningradi ülikoolis ning tal on jätkuvalt mitmesuguseid allikaid, mis võimaldavad vahetult kuulda seal toimuvast.

Navalnõi tapmine surmas Vene ühiskonnas lootuse. Sellest on vahepealsete nädalate jooksul juba piisavalt palju kirjutatud. Kuid see pole ainus muudatus. «Nüüd enam ei räägita,» ütles sõber. «Kui vaja, siis tegutsetakse.» Ja vajadus on. Ühesõnaga, tekkinud on revolutsiooniline situatsioon.