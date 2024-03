RAINER SAKS ⟩ Macron ja Vene vabatahtlikud korraldasid Putinile valimiseelse ebameeldivuse

Teiseks ütles Prantsusmaa president väga selgelt, et kuni Ukraina suveräänsus ei ole taastatud kogu Ukraina tunnustatud piiride ulatus, kaasa arvatud Krimm, jääb püsima sõjaoht kogu Euroopa jaoks.

Prantsusmaa president andis selgelt mõista, et ta ei kavatse taanduda ka Venemaa tuumasantaaži ees, kuna Prantsusmaa tuumarelv suudab tagada vajaliku julgeoleku. Ühtlasi kordas ta oma mõtet, et Prantsusmaa väed võivad vajadusel liikuda Ukrainasse, et julgestada mõnda piirkonda. Venemaa president tunneb end nendest sõnavõttudest kindlasti väga häiritud, eriti arvestades nädalavahetusel toimuvaid valimisi. Kui sellist pressingut jätkata pikema aja vältel ning kui Ukraina toetamine uuesti viia vajalikule tasemele, võib heidutus Venemaa suunal tulemusi hakata andma.