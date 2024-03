RAIMOND KALJULAID ⟩ Valitsus peab püsima järgmiste valimisteni

Kui vaadata, mida õieti ette heidetakse, pole etteheited valdavalt sisulised. Laias laastus on tegu kas opositsiooni populismi ja demagoogiaga või siis konkreetsete huvigruppide sooviga mõjutada valitsuse otsuseid neile kasulikul viisil. Valitsusel on mõistagi kohustus taluda nii opositsiooni kui ka kuulata alati enne otsustamist asjasse puutuvate huvirühmade ettepanekuid, kuid lõpuks peavad valitsuse liikmed ja ka riigikogu lähtuma riigi ja ühiskonna kui terviku huvidest. Väidan, et eelkõige sellest ongi ametis olev valitsus poliitika kujundamisel lähtunud.

Kaitsepoliitikal pole põhjust pikemalt eraldi peatuda. See on põhiolemuses Eestis erakondadeülene ja konsensuslik. Avalikke vaidlusi on vähe ja valdavalt ei ole need põhimõttelist laadi. Rahanduspoliitika aga on väli, kus põrkuvad erinevad maailmavaated ja huvid.