JUHTKIRI ⟩ Viigilehe närb roots

Tõenäoliselt oleme kuulnud ütlust, et «kui miski kõnnib nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis järelikult ongi tegemist pardiga». Alati see siiski nii pole, mõnikord on tegemist ikkagi maskeeringuga. Ebademokraatlikud režiimid katavad end sageli demokraatia atribuutika viigilehega, et näida parketikõlblik. Mõnikord – ja kahetsusväärselt sageli – läheb maailm prääksumise ja kirevate sulgede õnge.