Praegusel kujul kavandatav automaks on valitsuse ebakompetentse majanduspoliitika ja küünilise ideoloogia tagajärg ning vastuolus põhiseaduse printsiipidega. Ometi peaks riik praegu soodustama ja toetama just majanduse arengut, mitte läbimõtlemata maksutõusudega süvendama majanduslangust ning raskendama ühiskonna kõige haavatavamate sihtrühmade toimetulekut. Seepärast tuleks riigil ka kõiki maksutõuse käsitleda omavahelises koosmõjus, mis nõuab põhjalikku analüüsi. Kui valitsus ei saa sellega ise hakkama, tuleb kaasata eksperte ja ettevõtjaid.

Eesti on muutumas üheks kallimaks riigiks ning järjekordsed maksutõusud annavad hinnatõusudele veelgi hoogu juurde. Tarbijatest kannatavad aga esimesena need, kelle igapäevane toimetulek on juba niigi raske. Käibemaksutõus, pensionide maksustamine, lasterikaste perede toetuste vähenemine ja automaks mõjutab kõige valusamalt esmajoones nõrgemaid ja vähekindlustatud inimesi.