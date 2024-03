Täiesti tavalise kõrvaltvaataja jaoks on muidugi selge see, et prokuratuuri töötulemused on nõrgavõitu. Slava Ukraini uurimine on kestnud aasta, Kajar Lemberi nn juukselõikuse kohtuasi kestis peaaegu kümmekond aastat ning lõppes Lemberi õigeksmõistmisega. ERRi teleintervjuus pidas Kairi Kaldoja, Lõuna ringkonna juhtivprokurör ikkagi vajalikuks toonitada, et altkäemaksul ei ole alampiiri, sest selle suhtes kehtib nulltolerants ning põhjuseid riigikohtusse edasi kaevata «olnuks teoreetiliselt küll», kuid prokuratuur seda vaidlust Kajar Lemberi elu hinnaga edasi ei pea.

Põhimõtteliselt võib Kaldoja intervjuud pidada ringkonnakohtu töö mõjutamiseks, kuna tema sõnul on ringkonnakohus püüdnud altkäemaksu osas kehtivat nulltolerantsi piiri nihutada. Ent kui ringkonnakohus on otsustanud ning prokuratuuri asitõendid pole riigikohtusse pöördumiseks piisavalt head, on kohtuasi läbi ja tuleb küsida, kes hüvitab Kajar Lemberile vahepealse aja vintsutused. Lilledest ja vabandavast kaardist antud juhul ei piisa.

Justiitsministri päringud tasub võtta luubi alla, kuid ka prokuratuur ei saa toimetada siilina udus.

Lemberi kohtuasi pole aga olnud ainus. Milles on asi, et prokuratuur ei suuda korruptsiooniprotsesse eduka lõpuni viia? Kellel oleks õigus teha prokuratuurile märkuseid ja nende tööd kontrollida? Vaadates nädala jooksul lahtirullunud vaidlust, näib, et justiitsministrile ei taheta seda võimaldada, kuid kes see siis olema peaks?