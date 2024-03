JAAN TÕNISSON ⟩ Riiklik paratamatus!

Meil ei ole tahtmist hõisata. Sest kaitseseisukorra tulek sisekaitse ülema arukordsete wolitustega tähendab tõsist sündmust riiklikus elus, mis kaasa toob erakordseid kohustusi kodanikkudele ja wastawaid kitsendusi kodaniku-wabadustele. Meie peame aga kinnitama, et politilise olukorra hädaohtlikkus, nagu see oli wiimastel aastatel tekkinud ja iseäranis wiimasel ajal hoogu wõtmas, on teinud riigiwanema, wabariigi walitsuse ja kaitsewägede ülemjuhataja resoluutsed sammud möödapääsmatuks. Sarnases olukorras on riikliku wõimu aktiiwsus hädawajalik just riiklikkudes huwides.