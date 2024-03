AK FOOKUS ⟩ Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri riigipööre ei olnud vältimatu

Ajaloouurijad on 1934. aasta sündmustele suhteliselt vähe lisanud värskeid teadmisi või tõlgendusi. Kõige põhjalikumalt on neid uurinud Ago Pajur, kes on kirjutanud Pätsi poliitilise elulooraamatu. Jaak Valge on uurinud Nõukogude Liidu mõju ja riigikogu ajalugu ning Peeter Kenkmann välisriikide saatkondade hinnanguid riigipöördele. Liisi Veski ja Hent Kalmo on analüüsinud Pätsi autoritaarset mõttemaailma. Seppo Zetterberg, Magnus Ilmjärv, Ago Raudsepp ja Eero Medijainen on kõik puudutanud riigipööre teemat, kuigi nende peamine uurimishuvi on mujal. Siinkirjutaja avaldas monograafia vapsidest ja vaikivast ajastust, ent see oli juba veerandsajandi eest.