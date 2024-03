MIHKEL KUNNUS ⟩ Oma kodu saab lubada endale ainult liiga hilja

Äsja selgus CVKeskus.ee tööportaali ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust, et noored soovivad teenida keskmiselt 1899-eurost netopalka ja nende palgaootused on teiste vanuserühmadega võrreldes tunduvalt kiiremini kerkinud, kasvades aastaga pea viiendiku .

Küllap paljud näevad siin liiga kõrget enesehinnagut ja torisevad pahuralt, et enne võiks ikka mingit kogemust omandada, selmet minna kohe nii kõrget palka nõudma. Ja et alustatakse ikka madalamalt ning siis ronitakse vaikselt üle keskmise. Eks reaalsuses see paljuski ongi nii. Ja et suuremat palka pakkuvad tööandjad eelistavad kogemustega töötajat, kipub alampalga tõstmine suurendama tööpuudust just noorte ja teiste haavatavamate hulgas.