RAIT MARUSTE ⟩ Prokuratuuris on olnud juba pikemat aega probleeme

Justiitsministri ja peaprokuröri pingestunud suhete meedias kommenteerimisel on osundatud osapoolte puudustele töös. Samuti väidetud, nagu oleks justiitsministri poolt tegu võimude lahususe rikkumisega. Meedia ja ka mitmed arvajad on asunud kahtlustama justiitsministrit, et ta on lubamatult sekkunud prokuratuuri tegevusse.