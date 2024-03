MART KULDKEPP ⟩ Praeguse Vene revanšismi oluline allikas peitub just selles sündmuses

See, et Venemaal ajaloonarratiive riigivõimu teenistusse rakendatakse, pole muidugi mingi uudis. Ka Ukrainale kallaletungimise põhjendus, nagu seda on omaenda nime all levitanud endine KGB ohvitser ja hobiajaloolane nr 1 Vladimir Putin, otsib Vene agressioonile õigustust just nimelt kuskilt kaugest keskajast, ega tahagi kuigivõrd kaasa minna «NATO laienemisest» tuleneva väidetava ohutaju jutupunktiga, millele lääneriikides paljud meelsasti kaasa noogutaksid.