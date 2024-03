JUHTKIRI ⟩ Narva mäss

Mõlemad tegelased on Narva volikogu liikmed, toetavad praegust Keskerakonna linnavõimu ning nende minevik on kirju. Aleksei Mägi kuulus 2021. aastal pool aastat EKRE nimekirja, Vadim Orlov on aga Reformierakonna liige praegugi, ehkki Reformierakond ei ole ametlikult Narva koalitsiooni liige. Veel enne näituse avamist levitas Aleksei Mägi sotsiaalvõrgustikes seisukohta, et Narva muuseum kirjutab ajalugu ümber.