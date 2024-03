KALLE LAANET ⟩ Kui ma olen sekkunud menetlustesse, siis tõestage seda!

Ajakirjanduses algas nädalavahetusel käsitlus prokuratuuri... jah – ei teagi, kumba sõna kasutada, kas sõltumatuse või siiski puutumatuse teemal. Igatahes on hea, et riikluse ja julgeoleku jaoks nii tähtsad teemad, nagu on õiguskaitseorganite käekäik, taas kord avalikult läbi räägitakse. Ka ägedalt! Soovitatavalt siiski ilma isiklike solvumisteta ja ausalt, kirjutab justiitsminister Kalle Laanet.