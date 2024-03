JURIST SELGITAB ⟩ E-hääletamise maksame kinni oma privaatsusega

E-valimised tekitasid 2023. aasta riigikogu valimiste järel ülepingelist poleemikat. Enamasti jõuti ühele meelele, et valdkond vajab rohkem läbipaistvust ja õigusselgust. Vähe on e-valimiste puutumust käsitletud andmekaitse kontekstis, mille aktuaalsus on end alles hoovõturajal valmis panemas.