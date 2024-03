Juku-Kalle Raid ⟩ Taiwani valitsus: punahiina jälgib tähelepanelikult Venemaa sõjakäigu tulemusi Ukrainas

Nädal aega kestnud riigikogu Hiina toetusrühma visiit Taiwani aitas kujukalt kaardistada, et selle saareriigiga suhtlemine on panustamine läänelikule demokraatiale. Taiwani riik ja valitsus on pidevalt toetanud Ukrainat ning seal saadakse üsna hästi aru mornist olukorrast: kui Venemaa on Ukrainas edukas – ja neid arenguid jälgib kommunistlik Hiina Rahvavabariik ülima tähelepanuga –, annab see selge signaali, et diktatuuride vallutuslik laienemine võib olla maailma tänane ja homne päev.