Ikka veel võib leida soolist ebavõrdsust ühiskondlikes ootustes seoses laste kasvatamise ja hooldamisega, ikka veel võib leida diskrimineerimist töö leidmisel, juurdepääsul kaupadele ja teenustele, ikka veel on ühel sugupoolel suurem oht kogeda vägivalda. Naistel on vähem võimalusi oma elu kujundada ning nad on ülekoormatud laste ja ka eakate eest hoolitsemisega, mille eest nad tasu ei saa, ning alaesindatud poliitikas ja juhtimises. See ei ole ainult naiste mure, see on suur kaotus ka ühiskonnale tervikuna.