JUHTKIRI ⟩ Paavsti valge lipp

Samas pole usutav, et arvestades Vatikani globaalset haaret ja võrgustikku, nagu ei saa Püha Tool aru, mis Ukrainas päriselt toimub. Küsimus on seega, miks paavst säärase sõnumi teele saatis. Oli ju ette selge, et Ukraina lükkab selle tagasi.

Ei tohi unustada, et maailmas on kokku umbes 1,3 miljardit katoliiklast, kelle vaimseks liidriks ongi paavst. Põhimõtteliselt on planeedi iga kaheksas elanik katoliiklane. Suur osa nendest katoliiklastest elab nn globaalses lõunas, kus Ukraina sõda on kaugel ja kus võidakse toetada ka Venemaad. Paljudele globaalse lõuna riikidele tuli ebameeldiva üllatusena ka Ukraina vilja impordi katkemine, mistap on selge, et nende vaatest oleks rahu Ukrainas vaid tervitatav.