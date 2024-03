Kuigi olen lapsest saati olnud arvamusel, et vanus on vaid number, tundus viiekümnenda verstapostini jõudes viimane aeg alustada sihikindlat tööd ühe olulise elu eesmärgi saavutamiseks ning hakata tippsportlaseks.

Nüüd aastaid hiljem tagasi vaadates pean tunnistama, et oodatud tulemused ning nendega kaasnev au ja kuulsus, teleintervjuud ja vastuvõtud austatud poliitikute kontorites on jäänud tulemata. Võimalik, et jäävadki.