Seekord on põhjuseks mitte niivõrd riiklik ideoloogia, kuivõrd Venemaa võimu usupeerinud Vladimir Putini isiklik soov üles ehitada uus lojaalsusvõrgustik.

Parem-vasak skaala on viimasel ajal nii lootusetult väärkasutust leidnud, et ma enamasti panen pahaks selle kasutamist. Seekord proovin aga ise seda pruukida, aga enne seletan mida ma selle all silmas pean. Nimelt seda kõige lihtsamat, majanduspoliitilist telge. Skaala vasakpoolne ots = rohkem riigipoolset kontrolli, parempoolne = vähem riigi sekkumist.