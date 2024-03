Alla hinnati nii juba möödunud sajandi teisest poolest pärit Eesti ja Balti elektrijaam kui ka Auvere elektrijaam, mida hakati rajama alles eelmise kümnendi alguses. Viimasesse tehtud investeeringu suurus oli omal ajal üle 600 miljoni euro, praeguseks on selle väärtus vaid 25–30 miljonit eurot. Peaminister Kaja Kallas ütleski, et jaama rajamine oli viga.

Põlevkivist elektritootmine on tegelikult kogu oma olemasolu jooksul maadelnud asjaoluga, et see ei tasu kuigi hästi ära. Nii on sellel ka mitu korda ots silme ees olnud, kuid alati on see siiski mingil moel pääsenud. Pole lihtsalt olnud midagi muud võtta.