Venemaa riigipea valimised toimuvad ilma eriliste üllatusteta. Vähemalt nii on see valimiste ettevalmistamise ajal. Kõik on kulgenud prognoositavalt igavalt. Põnevaks muutub olukord peale Putini ümbervalimisi. Valimistel, mis toimuvad 15.–17. märtsil on huvitav see, kelle nimed saavad olema, peale Putini oma, valimissedelitel kandidaatidena presidendi kohale. Tulemus sellest mõistagi ei muutu ja Putin saab oma presidendiks ümberkinnitamise igal juhul.