KATRIN BATS ⟩ Kestlik majandus kui teenimise võimalus. Näited on küllaga

Kas tundub usutav, et kestlik raamatupidamine võiks peagi saada argireaalsuseks harjumuspäraste majandusnäitajate raporteerimise kõrval? Ehkki inimesele on loomuomane muutustele esiotsa vastu seista, saabub siiski leppimine, kui mõistame, milleks üks või teine muutus hea on. See mõistmine hakkab jätkusuutlikkuse osas tasahaaval tulema. Tõsi on, et tegu on väljakutseid pakkuva väga uue asjaga, mis esimestel aastatel ilmselt ettevõtetelt veidi enam tähelepanu ja ressursse nõuab.