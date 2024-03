TOOMAS JÜRGENSTEIN ⟩ Usundiõpetusest koolides. «Ajupesust» räägivad vaid ajupesijad ise

Olen õpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumis usundeid varsti 30 aastat ning mäletan mitmeid kordi kui see õppeaine on ühiskonnas tõstetud tähelepanu fookusesse. Seekord on kaalukeelel ettepanek korraldada selle õppeaine kohustuslikkuse üle rahvahääletus, petitsiooni arutamiseks vajalikud 1000 allkirja on korjatud ning küsimus on suunatud riigikokku.