RAINER SAKS ⟩ Ukraina rünnakud Vene lennuväele ja laevastikule Mustal merel on toonud reaalse edu

Meremehed Musta mere Vene kaubalaevalt väidavad, et nägid neid Ukraina droone, mis ründasid patrulllaeva «Kotov» 5. märtsil. Nende info põhjal tehakse järeldus, et droonid pidid meres läbima üle 700 km ning see võttis aega vähemalt 20 tundi, enne, kui nad jõudsid sihtmärgini.