Vladimir Sazonov ⟩ Kreml kasutab lugusid ajaloost propagandarelvana

Ka ajalooliste faktide, narratiividega manipuleerimine ja nende moonutamine on levinud nähtus. Mõni riik on teinud sellest infokampaaniaid, moonutades ja muutes fakte tööstuslikul tasemel. Seda kõike teeb üsna aktiivselt Venemaa, kes keskendub ajaloo võltsimises peamiselt II maailmasõjale ja laiemalt lähiajaloole. Venemaal on ajaloo võltsimine legitimeeritud kõrgeimal tasemel, tekitades «uut arusaamist ajaloost» nii sise- kui ka välisauditooriumitele.