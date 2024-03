Ei ole saladus, et meie siseturvalisust tagab praegu kõigi aegade kõige väiksem arv politseinikke. See tõstatab omakorda küsimuse politseitöö muutumisest ehk sellest, millist politseinikku tänapäeva ühiskond üleüldse vajab ja veelgi olulisemana – milline see vajadus on tulevikus, näiteks kümne aasta pärast.