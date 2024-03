NÄDALA VASTAJA ⟩ Kristiina Ehin ja Silver Sepp

Kuidas teil hetkel läheb?

Akendest paistab ilus taluhoovil lehviv sinimustvalge lipp, kõikjal, kuhu silm ulatub, laiub härmatanud rannaniit. See olevat suurim looduslik rannaniit kogu Euroopas, kõneles meie öömaja peremees Mait Alanurm, kes on anestesioloog ja elab siin aastaringselt juba viimased viis aastat. Maidu vanem poeg Kaur on Metsküla kooli lõpetanud, praegu õpib seal teine poeg Vesse, kes võitis just maakondlikul matemaatikaolümpiaadil esikoha. Mait loodab, et sügisest saab Metsküla kooli minna ka tema noorem poeg Maru. Kõrge haridustase ja silmapaistvus oma erialal iseloomustab paljusid Metsküla kooli lapsevanemaid. Paljud on siia kodud rajanud just Metsküla kooli olemasolu tõttu.