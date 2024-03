JUHTKIRI ⟩ Pommiöö õppetunnid

Meie peaministrile meeldib käia Euroopat äratamas ja see on tõesti väga vajalik töö, kuid keegi võiks ka Eestit äratada.

Soomlased on 80 aasta tagustest sündmustest omad järeldused teinud ja ehitanud kogu maailmas ainulaadse varjendite võrgustiku. Neil on üle 50 000 varjumiskoha, millest jätkub 4,8 miljonile inimesele.

Muidugi ei saa me kahe aastaga seda järele teha. Kuid me võiksime lõpetada selle rahva uinutamise ja näo tegemise, et meil on aega küll.