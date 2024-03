Evelyn Kaldoja ⟩ Ka raudsed thatcherid kõnnivad feministide ehitatud sildadel

Ühendkuningriigi 20. sajandi kauaaegseima peaministri Margaret Thatcheri suhted naisõiguslusega polnud just soojad. Ta deklareeris, et ei võlgne naiste vabastusliikumisele midagi. Ja terve internet on täis artikleid, mille autorid argumenteerivad, kuidas Briti esimene naispeaminister oli kõike muud kui feministide iidol, kirjutab välisuudiste toimetuse juhataja Evelyn Kaldoja.