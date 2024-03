Konkurentsiamet on välja pakkunud kaugkütteseaduse põhjaliku ümberkirjutamise, mille üheks osaks on ka hinnakujunduse muutmine. Suurim muutus on püsitasu kasutuselevõtt toasooja tarbijatele, kirjutab Ahti Kallikorm, AS Confido nõukogu liige (Isamaa).