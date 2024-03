LÕIMUMISMONITOORING 2023 ⟩ Lõimumise viis nägu – pass ja keeleoskus ei pruugi olla peamised lojaalsustunnused

Avalikkuses on lõimumise tulemuslikkusele antud hinnang valdavalt kriitiline. Kuidas on aga lood sotsioloogiliste küsitluste järgi? Kas «lõimumisklaas» on pooleldi tühi või pooleldi täis? Lõimumismonitooringu 2023 tulemuste põhjal saame teha kokkuvõtte lõimumisprotsessi praegusest seisust ning osutada selle protsessi jätkumise suundadele.