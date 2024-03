Lillekimp või kommikarp on toredad tähelepanuavaldused ja me, naised, hindame neid žeste kõrgelt, kuid need ei saa olla aseaineks järjepidevale arvestamisele ja toele igapäevaste muredega tegelemisel. Need ei korva seda, mis iga päev puudu jääb, ei inimeste ega ühiskonna mõõtmes.