Eesti kodakondsuseta elanike hulgas on üle poole neid, kelle jaoks pole lähedast poliitilist erakonda, ja vaid 45 protsendil neist on see olemas. Selline Eesti kodakondsuseta elanikele iseloomulik trend – poliitiline määratlematus – pole aastate jooksul oluliselt muutunud. Nende Eesti kodakondsuseta elanike hulgas, kellel on olemas oma lähedane erakond, moodustavad ligikaudu poole Keskerakonna eelistajad (seega kõikidest Eesti kodakondsuseta elanikest ligikaudu üks neljandik) ning teise poole muude erakondade eelistajad.