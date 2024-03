TOOMAS VERREV ⟩ Tallinn, miks sa ei räägi minuga?

Nimelt toimus Kultuurikatla juures midagi sellist, mida on raske mitte märgata – üle öö pandi kinni üks oluline pealinna tuiksoon. Iseenesest on see linna arengu jaoks vajalik, ma olen enam kui veendunud, et enamik inimesi saab sellest aru. Mis aga inimesi ohhetama ja pead vangutades pomisema ajas, oli see, et teavitus liikluskorralduse muudatusest oli jälle olematu.

Tallinna linna palgal on kümneid kommunikatsiooniga tegelevaid inimesi. Tekib siiras küsimus, et millega nad tegelevad? See küsimus on kahekordselt õigustatud – mitte ainult sellepärast, et nende töö on tegeleda Tallinna otsuste kommunikeerimisega elanikele, vaid ka sellepärast, et tegu pole mõne laiutava eraettevõtega.