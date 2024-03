JAANIKA HÄMMAL ⟩ Uussisserändaja* on oma eluga rohkem rahul kui püsielanik

Suur osa viimase kümne aasta jooksul Eestisse elama asunud välismaalastest – ligikaudu kolm neljast – on enda sõnul Eestis hästi kohanenud, ning see näitaja on kõrge hoolimata lühikesel ajavahemikul tuhandete Ukraina sõjapõgenike lisandumisest.