Venemaa poliitilise emigratsiooni paljud tegelased on avalikus ruumis juba kuulutanud, et ei kavatse tunnistada seaduslikuks peagi toimuvaid presidendivalimisi Venemaal. Sama on teatanud ka lääneriigid. Juba see asjaolu, et Venemaal toimuvad valimised ajal, kui venelased on okupeerinud naaberriigi alasid ja on sõjaseisukorras Ukrainaga, võtab nendelt valimistelt igasuguse legitiimsuse.