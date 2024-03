Vambola Paavo ⟩ Kui alasti me oleme…

Ukraina sõda on käinud kaks aastat ja selle jooksul on selgeks saanud, kui olulised on varjendid. Meil leitakse, et need on täppisrelvade ajastul mõttetud ning varjendite rajamine kallis lõbu, ajame läbi kokkuhoidlikumalt. Pommi- või raketirünnakud pole siiani maailmast kadunud. Ukrainlastel olid õnneks nõukogude ajast varjendid, suurlinnades veel metrood, kuhu taevast langeva surma eest peita. Meie oleme täiesti alasti ning peame lootma õnnele ja iseendale.