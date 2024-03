Valitsus peaks ausalt välja ütlema, milleks on meil raha vaja. Eesti ajalugu on näidanud, et rahvas toetab mõistlikke ideid, millest on võimalik aru saada. Kui valitsus ütleb, et meil on vaja muutunud julgeolekuolukorras riigikaitsemaksu, siis on see mõistetav. Kuid selle maksu abil kogutav raha ei tohiks «minna igale poole». Niisugune kahetsusväärne praktika algas teadupärast mootorikütuste aktsiisi tõusuga, mille abil kogutav raha pidi minema teede remonti, kuid algas majanduskriis ning see raha on läinud tõesti igale poole mujale, aga mitte teedesse.