ANDRE HANIMÄGI ⟩ Astmeline tulumaks ehk Quasimodo Pariisi tänavatel

Astmeline tulumaks on kui Quasimodo väljatulek katedraali ustest Pariisi tänavatele – on perspektiivi küsimus, kas näha selles koletist või südamlikkust. Koalitsioonipartnerite omavaheline vaidlus selle üle, kas nn maksuküüru kaotamine on samm astmelise tulumaksu poole, oleneb samuti vaatenurgast. Kumbki pool ei valeta ega peaks selles ka teist süüdistama.